Tegola Trieste: Fernandez torna in Argentina per motivi personali

25-01-2022 19:00

Brutta notizia e soprattutto fulmine a ciel sereno in casa Trieste basket.

Juan Manuel Fernandez ha infatti informato la società giuliana circa la necessità urgente e improrogabile di lasciare l’Italia per rientrare in Argentina per un periodo di tempo non definito.

La società del presidente Mario Ghiacci ha preso atto della decisione, autorizzando Fernandez a interrompere gli allenamenti con effetto immediato per permettergli di partire alla volta del Sudamerica.

Queste le parole dello stesso Ghiacci nel commentare la delicata situazione del play italo-argentino, in forza a Trieste dal 2017.

“La mia priorità oggi è quella di far sentire al nostro giocatore il massimo affetto e supporto. Ci sono momenti nella vita in cui le scelte personali sono più pressanti di quelle lavorative e sportive, e oggi il nostro compito nei confronti di Juan è quello di accettare le sue scelte portando per le stesse il massimo rispetto. Juan Fernandez è protagonista di tutte le pagine importanti degli ultimi cinque anni e della nostra storia presente: l’amicizia, la stima e l’affetto nei suoi confronti rimangono scolpite nella pietra, indipendentemente da cosa ci riservi il futuro”.

OMNISPORT