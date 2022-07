Teleperformance entra nel mondo eSports come main sponsor del Benfica

29-07-2022 23:55

La squadra di calcio portoghese del Benfica ha annunciato la società globale di customer experience Teleperformance come main sponsor per le competizioni ufficiali eSports.

Teleperformance entra nel nome ufficiale

Come parte dell’accordo triennale, la squadra FIFA del Benfica gareggerà ora come Benfica Teleperformance. In qualità di sponsor ufficiale del team, anche Teleperformance parteciperà attivamente alla strategia e allo sviluppo del talento del dipartimento. Teleperformance fornirà alla squadra di eSports del Benfica un “centro di gioco” dotato di attrezzature e tecnologie all’avanguardia. È probabile che il centro si trovi all’interno della nuova arena per gli eSports di Teleperformance da € 1,2 milioni (~ £ 1,0 milioni), che si trova a Lisbona.

Storia ed obiettivi del Benfica eSports

Oltre FIFA, la divisione eSports del Benfica ha anche annunciato l’intenzione di aggiungere altri titoli al suo elenco competitivo. Per ora, il Benfica Teleperformance prevede di competere nell’eLiga Portugal e nel torneo FPF eFootball, nonché in competizioni che porteranno la squadra alla Coppa del Mondo FIFAe.

Il Benfica ha annunciato per la prima volta la sua incursione negli eSports nel 2020 ingaggiando il giocatore brasiliano Henrique “Zezhino” Lempke, uno dei volti più famosi del panorama di FIFA. Il club ha confermato che continuerà a concentrarsi sul digitale e sulle nuove forme di interazione con i suoi fan, in particolare attraverso i giochi e gli eSports.

