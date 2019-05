Telese: 'Vi spiego perché Ronaldo è un pagliaccio”

Infuriano le polemiche dopo la sconfitta della Juventus in casa della Roma. Mentre i tifosi delle squadre impegnate nella corsa alla Champions League accusano i bianconeri di non essersi impegnati a dovere contro i giallorossi, due giornalisti attaccano Cristiano Ronaldo per la presa in giro rivolta in campo ad Alessandro Florenzi. In un momento concitato della gara, infatti, il portoghese ha fatto segno all’avversario di stare zitto perché troppo basso per poter parlare.

“CR7 PAGLIACCIO”. A Tiki Taka è Luca Telese a sferrare l’attacco nei confronti del fuoriclasse bianconero: “Ho goduto per la vittoria contro la Juventus – ha dichiarato il giornalista, tifoso della Roma -, è stata una bella lezione a Cristiano Ronaldo e ai suoi compagni di squadra. Ronaldo è senza dubbio un calciatore sovrastimato, si è permesso di andare da Alessandro Florenzi e zittirlo perché più basso di lui”. Per Telese anche i commentatori di Sky Sport non hanno fatto una bella figura, non stigmatizzando il gesto di CR7. “Addirittura n telecronaca hanno censurato il portoghese – ha aggiunto Telese – Se qualsiasi altro calciatore avesse fatto la stessa cosa, sarebbe stato crocifisso. Ronaldo è un pagliaccio!”.

“MEGLIO MESSI”. Alla sferzata di Telese s’è aggiunta poi su Twitter l’invettiva di Maurizio Pistocchi, che già in passato aveva accusato Ronaldo di comportamenti scorretti: era accaduto, ad esempio, con la volgare esultanza rivolta dall’attaccante ai tifosi dell’Atletico Madrid dopo la rimonta della Juventus a Torino. “CR7, che pensa di essere il miglior giocatore del mondo, sbeffeggia Florenzi per la statura – scrive il giornalista sul suo account -. Ecco perché il Miglior Giocatore del Mondo si chiama Leo Messi. ‘Notte”. E a chi, nei commenti, ribatte che comportamenti del genere rientrano nelle cosiddette “cose di campo”, Pistocchi risponde: “Mai visti Maradona, Messi, Platini, Matthaus, Pelè fare gesti del genere. Mai”.

SPORTEVAI | 13-05-2019 09:33