Tempesta di neve in Spagna, rinviata Atletico Madrid-Athletic Bilbao

L’inverno gelido sta colpendo la Spagna e, in particolare, la città di Madrid: tempesta di neve e ghiaccio nella Capitale, situazione che sta avendo conseguenze anche sul massimo campionato.

La sfida tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, in programma per oggi alle ore 16.15, è stata infatti rinviata a data da destinarsi.

Questo il comunicato de ‘LaLiga’: “Vista la situazione eccezionale causata dalla tempesta che sta colpendo gran parte della penisola, che ha causato la chiusura dell’aeroporto Madrid Barajas per tutta la giornata odierna e l’impossibilità di disporre del campo in condizioni ottimali, LaLiga, dopo aver contattato entrambi i club, ha chiesto in prima mattinata al Comitato Competizioni di sospendere la partita tra Atletico Madrid e Athletic Club inizialmente fissata per le 16.15 di oggi allo stadio ‘Wanda Metropolitano’. La data della disputa della partita verrà comunicata nei prossimi giorni e sarà una di quelle disponibili sul calendario della competizione”.

Richiesta di rinvio accolta in prima istanza.

“Il Comitato Competizioni ha deciso di sospendere la partita Atletico Madrid-Athletic di oggi dopo la richiesta de LaLiga per i motivi esposti nel comunicato precedentemente pubblicato. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data del recupero”.

Per lo stesso motivo sono state rinviate a domenica due partite di Segunda Division (Mirandes-Rayo Vallecano e Alcorcon-Albacete) e rischia di saltare anche Osasuna-Real Madrid.

OMNISPORT | 09-01-2021 12:43