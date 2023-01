Ten Hag, frecciata a Ronaldo: "C'è solo un Messi, gli altri devono lavorare"

22-01-2023 14:18

In vista di Arsenal-Manchester United, Ten Hag ha dichiarato: “Non ci sono partite facili in Premier League e sono tutte gare importanti. Certo, c’è una differenza tra big e big. La sfida nella sfida tra Martin Odegaard e Bruno Fernandes? Sono in forma e stanno migliorando. Sono due ottimi giocatori che mettono le loro qualità al servizio della squadra. Lavorano per la squadra e cercano di fare del loro meglio per migliorarla”.

Sempre in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United ha mandato una “frecciata” indiretta a Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il club poco tempo fa dopo un rapporto burrascoso con l’allenatore olandese: “C’è solo un Messi e l’abbiamo visto al Mondiale. Gli altri giocatori devono lavorare e far parte della squadra“.