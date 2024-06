Tennis, a Eastbourne fa festa solo Paolini (che vola in semifinale). Cobolli ko. A Wimbledon anche Bellucci

Anche sull'erba Jasmine Paolini dimostra di non conoscere sosta: batte la britannica Boulter e accede in semifinale. Cobolli s'illude, poi cede ad Harris. Bellucci nel main draw.

Conosce soltanto la vittoria Jasmine Paolini: a Eastbourne, dopo il comodo debutto contro la belga Mertens (che s’è ritirata quando era sotto 5-2 nel primo set), la numero 7 del mondo batte in due set Katie Boulter e accede alla semifinale del torneo che precede Wimbledon, ultimo (e nel caso di Jasmine unico) test prima dell’appuntamento col Championship. Sullo stesso campo poco prima Flavio Cobolli s’era illuso contro il britannico Harris, bravo a imporsi in rimonta, tanto che Paolini in qualche modo ha riportato in parità il bilancio di giornata sull’erba del Sussex.

Paolini sa solo vincere: anche Boulter s’inchina

Katie Boulter si sapeva che avrebbe potuto rappresentare un ostacolo scomodo, ma l’erba di Paolini è decisamente più verde di quella della nativa di Leicester. Che si procura una palla break nel primo gioco, prontamente annullata dalla garfagnina, e che poi ne concede tre nel suo primo turno di battuta, brava a disinnescarle tutte. Ma dal terzo gioco in poi la partita diventa un monologo dell’azzurra, che conquista 5 giochi consecutivi e chiude agevolmente in meno di mezzora un primo parziale senza storia.

Nel secondo almeno c’è un po’ più di equilibrio: Boulter tiene il servizio nei suoi primi due turni, poi però nel quinto va in difficoltà, non riesce a chiudere in ben 4 occasioni e quando concede una palla break fatalmente viene punita dal passante di rovescio lungo linea di Jasmine, che rompe l’equilibrio e s’illude che il più sia fatto. Ma un po’ il vento e un po’ l’eccessiva sicurezza finiscono per ribaltare nuovamente le cose: contro break della Boulter nell’ottavo gioco e partita di nuovo in bilico, che almeno la toscana riesce a portare al tiebreak (non prima di aver sciupato una palla break nell’undicesimo game). Dove però non c’è storia: finisce 7-0 per la garfagnina, che non lascia la benché minima opportunità alla britannica di entrare nel vivo del gioco. La vincente della sfida tra Kasaktina e Raducanu sarà l’avversaria dell’italiana in semifinale.

Cobolli, che peccato: Harris rimonta e vince al terzo

Appena prima di Paolini sul campo principale è sceso Flavio Cobolli, che sognava la prima semifinale di sempre sull’erba, e a conti fatti non c’è andato molto lontano. Solo che contro questa versione di Billy Harris, 29enne britannico mai così in forze in carriera, non c’è stato molto da fare: il romano ha vinto il primo set al tiebreak, impossibilitato a strappare il servizio all’avversario che ha servito con percentuali bulgare.

Poi però nel secondo set, sempre all’insegna dell’equilibrio, il tiebreak gli è rimasto indigesto, pur se la prima opportunità per scappare (mini break e 3-1) l’ha avuta lui. Quando entra la prima per Harris diventa tutto più semplice: Cobolli cerca di allungare gli scambi, ma i conti non tornano mai come dovuto e la parità ritrovata finisce per dare una scossa al britannico, che nel terzo set aumenta ulteriormente i giri del motore. E soprattutto trova il primo break della partita nel quarto gioco, quando la pazienza tradisce il giocatore italiano. Che a quel punto dimostra di non avere più la forza per rispondere: cede il servizio anche nell’ottavo gioco, concedendo un 6-2 che qualche rimpianto non può che alimentarlo, visto come si era messo l’incontro.

Bellucci si regala il main draw di Wimbledon!

La giornata al maschile però è stata rallegrata dalle notizie provenienti dall’ultimo turno di qualificazione di Wimbledon: Mattia Bellucci, superando per 6-3 2-6 7-6 6-4 l’esperto belga David Goffin, porta in doppia cifra il contingente italiano presente nel main draw del Championship. Una vittoria che corona una settimana davvero incredibile per Bellucci, che dopo aver visto la morte in faccia nel primo turno (ha dovuto annullare due match point al serbo Ajdukovic) è risalito fino a ritrovare la via maestra, battendo Zapata Miralles e poi imponendosi contro Goffin in coda a un match che è sembrato più simile a un romanzo, con tante palle break annullate nel terzo set e quelle “giuste” procurate a tempo debito nei due parziali decisivi.

Un successo (il terzo in assoluto contro un top 100) che spalanca nuovamente le porte del tabellone principale di un torneo dello slam, cosa già avvenuta un mese fa al Roland Garros quando lo stop arrivò soltanto al quinto set contro Tiafoe. Bellucci, 23 anni appena compiuti, ha un best ranking alla 142: dovesse passare il primo turno a Wimbledon, la top 100 si avvicinerebbe sensibilmente (oggi è 148).