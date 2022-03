Tennis, a Indian Wells semifinale tra Swiatek e Halep

17-03-2022 16:16

Nei primi due match dei quarti di finale di Indian Wells, al femminile, proseguono Iga Swiatek e Simona Halep che si sfideranno per la quarta volta, questa volta in semifinale in America.

La polacca ha eliminato in scioltezza Madison Keys con il punteggio di 6-1 6-0. Simona Halep, ex numero uno al mondo ha invece battuto Petra Martic con un doppio 6-1.

Nella notte gli altri i finale saranno Sakkari-Rybakina e Badosa (campionessa in carica) contro Kudermetova.

La Swiatek con il successo contro la Keys ha centrato la nona vittoria consecutiva e il 18esimo successo dell’anno, ora è virtualmente la nuova numero due della classifica Wta.

OMNISPORT