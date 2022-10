04-10-2022 13:00

Non una giornata positiva per i migliori giocatori del ranking ATP. Ad Astana ha perso il numero uno Alcaraz mentre a Tokyo cade il numero 3 Casper Ruud.

Un k.o destinato a far clamore visto che il finalista di Roland Garros e US open ha perso contro il numero 58 del ranking ATP, lo spagnolo Jaume Munar che si è imposto con un doppio 6 – 3.

Per il maiorchino è la seconda vittoria di sempre contro un top tre, dopo il successo del 2019 contro Zverev. Per Ruud è invece la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di settimana scorsa ai quarti di Seoul contro Nishioka.

“Non ho trovato il mio miglior livello oggi – ha detto Ruud -. Per giocare bene devo muovermi bene e oggi sicuramente non è stato così, non ero veloce con i piedi. Avrei diverse scusanti, ma sicuramente oggi Jaume è stato il miglior giocatore e il risultato lo dice”