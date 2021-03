Tennis: al via WTA Lione e ATP Buenos Aires

Si alza il sipario sul WTA di Lione in programma da oggi 1 Marzo a domenica 7.

Tabellone benevolo per la nostra Camila Giorgi che quest’oggi esordirà contro la slovacca Viktoria Kuzmova numero 102 del ranking WTA. La Giorgi, non è l’unica rappresentante italiana del torneo che può contare anche sulla Gatto Monticone che questa mattina ha passato le qualificazioni contro la Haas. La 33 enne torinese numero 170 del ranking ha battuto l’austriaca in tre set.

Parte in Argentina l’ATP di Buenos Aires dove il nostro Marco Cecchinato sarà impegnato contro il serbo Laslo Djere nel remake della finale persa dal nostro tennista a Santa Margherita di Pula lo scorso Ottobre. Sempre nell’ATP sudamericano, il tabellone mette di fronte all’esordio Caruso e Mager in un derby dal sapore tutto italiano.

OMNISPORT | 01-03-2021 11:22