Tennis, Alcaraz: "Il favorito rimane Djokovic"

Attesa per domani la semifinale tra i due

07-06-2023 15:30

È attesa per domani la semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Una sfida che sa di finale per i due che si sono affrontati solo un’altra volta.

In vista del match il numero uno ha detto: “In questo momento mi sento uno dei migliori al mondo e credo di dimostrarlo con il mio livello. Ho un’enorme fiducia in tutti gli aspetti del gioco e mi sento benissimo sia fisicamente che mentalmente, oltre che tennisticamente. Per me è incredibile essere in una semifinale del Grande Slam contro Novak. Ricordo di aver visto tutti i suoi duelli contro Rafa qui a Parigi e quando li guardavo in TV mi dicevo che un giorno sarei stato lì. Per fortuna quel giorno è arrivato, quindi questo è un sogno che si avvera. Cercherò di imporre il mio stile di gioco e di giocare una grande partita”.

E poi: “È uno dei migliori della storia e non penso mai se sarà in grado di tenere il passo con me, ma piuttosto il contrario; se sarò in grado di sopportare il livello di richieste che lui pone. Ciò che mi stupisce di più di Novak è il modo in cui colpisce la palla con tutti i suoi colpi, non ti fa vedere alcun difetto nel suo tennis e il suo livello medio è molto alto, ti costringe a mantenere il tuo miglior tennis per molto tempo.Penso che il fatto che abbia disputato 45 semifinali del Grande Slam sia importante perché gli dà molta esperienza ed è il favorito. Ovunque gareggerà, sarà il favorito, in qualsiasi torneo, perché è una vera leggenda. Non lo dico per fare un’illazione, lo penso davvero. Ha vinto due volte qui e sarebbero state molte di più se non si fosse scontrato con il miglior giocatore della storia su questa superficie”.