La direttrice del Roland Garros è fiduciosa: “Nadal farà di tutto per esserci, sono una persona positiva e quindi spero che le cose migliorino per lui”

24-04-2023 16:27

Dopo l’infortunio rimediato nel corso degli Australian Open Rafael Nadal, tennista spagnolo, salterà anche il torneo ATP Master1000 di Madrid. L’obiettivo del tennista maiorchino è partecipare a Roland Garros e, possibilmente, di partecipare gli Internazionali d’Italia di Roma.

Lo Slam francese inizierà il 28 maggio. A commentare il possibile forfait di Nadal in terra francese è stata Amelie Mauresmo, direttore dello Slam di Parigi. Amelie Mauresmo, come riportato da Oa Sport, ha dichiarato: “Ovviamente c’è la possibilità che non sia in condizione, ma l’unica cosa che so per certo è che farà di tutto per esserci. Mancano ancora cinque settimane, ho delle speranze e continuerò ad averle. Sarebbe difficile immaginare il Roland Garros senza di lui perché è una parte importante della storia del torneo degli ultimi 20 anni”. Conclude poi la direttrice: “ Ma io sono una persona positiva, quindi spero che le cose migliorino per lui“.