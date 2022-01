Tennis, Ashleigh Barty spazza via la Pegula: è semifinale

25-01-2022 10:48

La numero uno al Mondo, Ashleigh Barty continua la sua marcia trionfale verso la finale dell’Open di casa.

Prima di poter giocarsi il titolo dovrà superare l’ostacolo Madison Keys in semifinale. Oggi, intanto, in totale scioltezza ha battuto Jessica Pegula mai realmente pericolosa o in grado di neutralizzare la padrona di casa.

L’australiana, che fino a questo momento non ha perso un set, si è imposta per 6 – 2, 6 – 0.

La tennista di casa in conferenza stampa ha detto: “Sono contenta di come ho giocato. Sono riuscita ad essere sempre aggressiva con il dritto e con il servizio. Non mi sono fatta problemi pur avendo mancato qualche dritto perché stavo facendo la cosa giusta”.

OMNISPORT