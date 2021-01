Tennis ATP Antalya: De Minaur-Bublik la prima finale dell'anno

Tutti si sarebbero aspettati la finale più scontata, ovvero Goffin-Chardy, invcece, così non è stato.

La prima finale di questo 2021 vedrà protagonisti ne suo ultimo atto Alex De Minaur e Alexander Bublik, i giocatori effettivamente apparsi più in palla in questa prima settimana di tennis che ci offrirà dunque una sfida inedita per la sua conclusione.

De Minaur che settimana dopo settimana, si conferma come una delle più belle realtà del tennis mondiale ha superato in tre set la testa di serie numero 2 David Goffin, rifilando al belga un 6-4 3-6 6-2 in poco meno di due ore. Per De Minaur è l’ottava finale della sua carriera, sesta in ambito 250; il modo migliore per presentarsi nella sua cara terra australiana.

Partita faticosa anche per il kazako Bublik contro il francese Jeremy Chardy. Il numero 49 non inizia bene al servizio (poco più del 50% con la prima), ma per quasi due set sembra in controllo della partita, fino al medical time out per un problema al polpaccio che gli limita i movimenti. Piano piano ritrova però il suo gioco e si fa spingere dal dritto e soprattutto dal servizio (ben 15 aces), trionfando per 6-4 6-7 6-3: per lui è la terza finale nel circuito maggiore.

12-01-2021