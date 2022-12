Tennis, ATP Awards 2022: nessun italiano presente in lista

01-12-2022 10:29

Sono stati annunciati gli ATP Awards 2022, i premi individuali di fine stagione riservati al circuito maschile. Tra i tanti grandi giocatori inseriti, non è presente neanche un tennista italiano.

Draper presente in due categorie (miglior miglioramento nel ranking e miglior nuovo arrivato dell’anno), così come Alcaraz, sia come giocatore che si è migliorato di più a livello ATP sia come Stefan Edberg Sportmanship).

Queste le cinque categorie e i candidati:

COMEBACK PLAYER OF THE YEAR (miglior rientro nel circuito dopo essere rimasto fuori a lungo per infortunio )

1. Borna Coric

2. Dominic Thiem

3. Stan Wawrinka

4. Wu Yibing

MOST IMPROVED PLAYER

1. Carlos Alcaraz

2. Jack Draper

3. Maxime Cressy

4. Holger Rune

NEWCOMER OF THE YEAR

1. Jack Draper

2. Jiri Lehecka

3. Ben Shelton

4. Chun-Hsin Tseng

5. Holger Rune

STEFAN EDBERG SPORTSMANSHIP AWARD (giocatore che ha avuto il miglior comportamento con i colleghi e che si è anche distinto per le proprie attività anche fuori dal campo)

1. Carlos Alcaraz

2. Felix Auger-Aliassime

3. Rafael Nadal

4. Casper Ruud

5. Frances Tiafoe

COACH OF THE YEAR

1. Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

2. Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime)

3. Goran Ivanisevic (Novak Djokovic)

4. Michael Russell (Taylor Fritz)

5. Christian Ruud (Casper Ruud)