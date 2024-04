Tennis, ATP 500 Barcellona: pazza partita tra Arnaldi e Baez! Il ligure annulla tre palle match e confeziona una rimonta da fenomeno

Clamorosa partita tra l'argentino e il ligure. Che litiga per tutto il match con la prima di servizio, trovando però la forza per risalire da una situazione disperata e andare a chiudere nel terzo set

Signori, abbiamo già la partita dell’anno. E non c’è prova che potrebbe smentirci: quella tra Sebastian Baez e Matteo Arnaldi entra di diritto nella galleria dei match più pazzi, criptici e per certi versi inspiegabili del 2024. Ma la cosa più bella è sapere che alla fine a sorridere è il tennista ligure, che vede la morte in faccia a più riprese, ma con una resilienza da lottatore dell’arena al tempo dell’Imperatore Augusto riesce a volgere a proprio favore un match nel quale davvero è successo di tutto.

La partita dell’anno, dove servire era il vero problema

Il 5-7 7-6 6-2 finale è la perfetta sintesi di una partita sconsigliata ai deboli di cuore. Partita che Arnaldi comincia un po’ contratto, faticando a entrare nello scambio, complice anche una terra assai lenta che sembra favorire il gioco meno dinamico ma più incisivo dell’argentino. Che il primo break lo trova nel settimo gioco, facendosi però riprendere quando ha l’opportunità di servire per il set.

Poco male: Arnaldi con la prima fa una fatica matta a entrare, e così nell’undicesimo gioco arriva il secondo break di Baez, che stavolta non si fa pregare e chiude sul 7-5. Da quel momento in poi però le cose cambiano un po’ a tutte le latitudini: tenere la battuta diventa un problema tanto per Arnaldi, quanto per il sudamericano, che nel secondo set arrivano a cederla tre volte a testa.

Il ligure però si morde le mani a più riprese: alterna colpi da manuale del tennis ad altri inspiegabili e velleitari, tra palle corte e smorzate che non vanno mai a buon fine. S’incaponisce Matteo nel voler cercare la potenza, quando si capisce che è la pazienza a mancare. Baez è ferito, ma mai domo: riemerge da 1-4 e 0-30 sul proprio servizio, ma quando deve chiudere i conti il braccio trema.

Arnaldi annulla tre palle match e poi risorge

L’epilogo al tiebreak è il più cruento e naturale possibile: l’argentino scappa via e si procura tre palle match, di cui le prime due sul proprio servizio. Ma servire in questo caso non è il male minore: Seb non chiude e quando la battuta torna nelle mani di Arnaldi arrivano due ace provvidenziali a spedirlo addirittura al set point.

Ne serviranno però 4 per chiudere i conti e spedire la partita al terzo, e in tutti gli scambi vengono fuori una raffinatezza, un’eleganza e una potenza indicibili. Alla fine Matteo ringrazia l’ennesimo gratuito col quale Baez gli consegna il tiebreak sul 10-8, di fatto intuendo che quello è il segnale definitivo della propria resa.

Matteo la ribalta al terzo set

Perché nel terzo Arnaldi capisce che il vento (che soffia pure forte) è tutto dalla sua parte: brekka subito l’argentino, tiene il servizio con convinzione, poi nel quinto gioco strappa nuovamente la battuta al rivale, e al quel punto non gli resta che innestare il pilota automatico, memore di quanto accaduto nel set precedente. Dopo due ore e 50’ arriva il sospirato match point che chiude i conti: Arnaldi conferma di essere un lottatore indomito, nonché un tennista vecchia maniera, tutto cuore e istinto.