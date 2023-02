Tennis, Atp di Rio: la pioggia interrompe i match di Fognini e Alcaraz

L'azzurro era a due punti dal match, vicino alla vittoria anche l'ex numero uno. Passano il turno Norrie e Varillas

22-02-2023 08:44

La pioggia ha condizionato il secondo giorno delle partite del torneo Atp di Rio de Janeiro. In particolare, sono state interrotte le gare con in campo Fabio Fognini, a due punti dal match (e con servizio in mano) contro il cileno Tomas Barrios Vera, e di Carlos Alcaraz, avanti 6-4, 5-3 sul verdeoro Mateus Alves. Meno decisa la gara tra Tomas Etcheverry e Albert Ramos-Vinolas: l’argentino ha vinto la prima frazione, ma era sotto 4-3 nella seconda.

Da segnalare il successo del britannico Cameron Norrie contro Juan Manuel Cerundolo. Ko per Pedro Cachin contro Daniel Elahi Galan, Francisco Cerundolo vince in rimonta su Roberto Carballes Baena. Juan Pablo Varillas, recentemente giustiziere di Musetti, supera Hugo Gaston.