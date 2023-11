Tennis ATP Finals, Sinner doveva eliminare Djokovic? La clamorosa accusa dopo il mancato "biscotto" con Rune

Ha fatto bene Sinner a tenere in corsa Djokovic? O avrebbe fatto meglio a eliminarlo, perdendo contro Rune in una sfida che non contava nulla? Sui social si scatena il dibattito.

19-11-2023 23:12

Battendo Rune nella terza e ultima sfida del girone lo ha “salvato” dall’eliminazione. Una sfida che, di fatto, per Sinner contava poco, visto che il pass per la semifinale l’aveva già in tasca. E Djokovic, per “ringraziarlo”, lo ha travolto in finale. Strano il destino per lo Jannik nazionale, piegato in due set a Torino nell’atto decisivo proprio da Nole, tenuto miracolosamente in corsa nella fase eliminatoria grazie all’impresa in tre set su Rune. Dopo il match decisivo, esplode la polemica sui social. Non avrebbe fatto meglio Sinner a far in modo che l’avversario più pericoloso si togliesse di torno?

ATP Finals, Sinner: la chance per il “biscotto” con Rune

Dopo che Djokovic nella sua ultima partita della fase ai gironi aveva lasciato per strada un set contro Hurkacz, infatti, si era aperta la strada per uno scenario quasi grottesco, ipotizzato da quei mattacchioni di Marca, autorevole quotidiano sportivo spagnolo. Un “biscotto” in piena regola: Sinner avrebbe dovuto perdere contro Rune, in due o tre set non avrebbe fatto la differenza, in modo da far passare il più malleabile danese eliminando Nole, peraltro battuto appena due giorni prima nel confronto diretto. Com’è andata a finire? Jannik se l’è giocata alla morte contro Rune e alla fine ha vinto, dopo tre combattutissimi set.

L’accusa del web a Jannik: “Perché hai salvato Djokovic?”

Ha fatto bene Sinner a giocare sempre e comunque per la vittoria, come fanno i campioni veri? O avrebbe dovuto fare qualche calcolo, come fanno spesso i vincitori dei tornei? C’è da dire che, nel calcio, certe storie sono all’ordine del giorno. Nel tennis, complice la formula “particolare”, a gironi, che è prerogativa delle ATP Finals, invece no. Ma sul web è bufera. In tanti accusano Sinner di essere stato poco scaltro.

“Contro Rune aveva anche la scusa del mal di schiena. Doveva ritirarsi e sbattere fuori Djokovic. Ma forse a 22 anni non si è abbastanza smaliziati”, scrive un utente su X/Twitter. “Capisco che non è sportivo ma non poteva profittare per eliminare il numero 1 al mondo?”, si chiede un altro. E ancora: “L’errore più grande fatto da Sinner è aver battuto Rune facendo così rientrare alle semifinali Djokovic”.

In tanti difendono Sinner: “I campioni giocano per vincere”

Se in tanti puntano l’indice contro “l’ingenuità” di Sinner, non sono pochi quelli che difendono a spada tratta il giovane campione altoatesino. “Per diventare il numero 1 devi battere il numero 1 nelle partite che contano. Se avesse perso da Rune avrebbe probabilmente vinto le Nitto ATP Finals ma ha dimostrato di essere un CAMPIONE anche se ha perso la finale perché l’ha voluta giocare contro il migliore”.

Oppure: “Uno sportivo non fa calcoli quindi da Sinner mi aspettavo che vincesse con Rune o meglio se la giocasse, invece di “eliminare” Djokovic indirettamente”. E anche: “Sinner numero 1 per lo sportivissimo gesto di vincere contro Rune e rimettere in pista Djokovic. Master tanti, signori uno solo. E credo che un giorno ne sarà ripagato”. E c’è pure chi replica indignato: “Tornate a seguire il calcio, di voi non abbiamo bisogno“.