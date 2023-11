Tennis ATP Finals Torino Sinner cerca il bis nella finale con Djokovic ma l’incoronazione arriva da Panatta e Pietrangeli

Jannik Sinner oggi alle 18 sfida per la seconda volta nelle Finals di Torino Novak Djokovic: per il tennista azzurro c’è la possibilità di entrare nella storia. Panatta e Pietrangeli però già lo vedono come numero 1

A un passo dalla storia. Jannik Sinner si trova di fronte quello che potrebbe essere il giorno più importante della sua ancora giovanissima carriera tennistica. Oggi alle 18 infatti il ragazzo di San Candido scende in campo contro Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals di Torino: un appuntamento che terrà tutti attaccati alla poltrona.

Jannik-Nole: la seconda volta

Solo qualche giorno fa Jannik Sinner ha festeggiato una “prima volta”, la prima vittoria contro Novak Djokovic: oggi va a caccia di una straordinaria impresa, quello di batterlo due volte in pochi giorni ed avanzare la sua candidatura nella super élite del tennis mondiale. Impresa che fino a qualche tempo fa sembrava assolutamente impossibile ma che alla luce delle ultime prestazioni di Jannik ora rientra nello spettro, per quanto piuttosto ampio, delle possibilità.

Si parla di impresa perché di questo si tratta. Djokovic non viene considerato come uno dei migliori di tutti i tempi solo per il numero di titolo e di slam vinti, la sua tenuta mentale e la sua capacità di alzare il livello di gioco nei momenti decisivi sono le cose che più di tutte lo hanno portato a essere una leggenda. Servirà, manco a dirlo, tutto il sostegno di Torino per provare a spingere l’azzurro verso il traguardo.

Sinner-Djokovic: simili e diversi

Per molti aspetti Jannik e Nole si assomigliano. Non per gli atteggiamenti in campo di certo, il serbo è un atleta istrionico capace di riuscire a muovere, talvolta a piacimento, le sensazioni del pubblico, di portarlo dalla sua parte o di metterselo contro per casi la carica. Il punto di contatto sta nella solidità, la capacità di essere sempre dentro il match e di non perdere mai di vista l’obiettivo. Jannik lo aveva già fatto vedere in passo ma negli ultimi mesi ha accompagnato questa determinazione a una crescita esponenziale dal punto di vista tecnico e del gioco.

Panatta lo mette al primo posto

Adriano Panatta sta commentando le imprese di Sinner per la Rai e nel corso dell’ultima settimana si è lanciato in lodi sperticate per il giovane azzurro. “Non era ipotizzabile questo suo cammino ma ha fatto dei grandissimi progressi nel corso degli ultimi due mesi, che gli hanno permesso di giocare alla pari se non meglio di tutti gli altri. E’ un giocatore completo, la cosa che è migliorata tantissimo è il servizio. Secondo me diventerà il numero uno al mondo o l’anno prossimo o quello dopo ancora. Il suo slam? Gli US Open è quello più adatto”.

L’incoronazione di Pietrangeli

Anche l’altra leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, rompe gli indugi e stavolta incorona senza mezzi termini Jannik: “E’ bravo in tutti i sensi. Per come si comporta in campo, per quanto sta diventando forte. Sono certo che fra due anni sarà una spanna sopra a tutti gli altri. In questo momento è una vera e propria macchina da guerra”.

Sinner e Bagnaia: il pomeriggio è azzurro

La serie A è ferma ma Jannik dovrà comunque affrontare un po’ di concorrenza “intra-sportiva”. La finale della ATP Finals è in programma per le ore 18 italiana quindi sarà in contemporanea con la gara di MotoGP di Losail che vede Pecco Bagnaia ai nastri di partenza con la volontà di difendere il ruolo di leader del campionato. La gara di Sinner sarà visibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.