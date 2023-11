MotoGP, Gp Malesia: dove vedere in tv la gara di Sepang, orari e info

Tutto pronto per il weekend di Moto Gp a Sepang in Malesia: il programma e il palinsesto degli eventi, continua la lotta al titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia

09-11-2023 17:00

Semaforo verde e si comincia con il weekend della Malesia per il Gran Premio nel circuito di Sepang. La corsa per il titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia continua in Asia. Al momento l’italiano alla guida della Ducati è in testa, ma la vittoria dello spagnolo nell’ultima gara ha rimesso tutto in discussione, con le ultime tre piste che saranno decisive. Tre gare per assegnare lo scettro. Una poltrona per due. Tagliare per primo il traguardo per avvicinarsi alla gloria.

Gp Malesia: Bagnaia contro Martin, altra lotta a Sepang

Dopo la vittoria di Jorge Martin a Buriram in Thailandia, il distacco in classifica con Pecco Bagnaia si è ridotto a 13 punti. Ora la Moto Gp continuerà il suo viaggio in Asia con il Gran Premio della Malesia a Sepang nella terzultima corsa della stagione del 2023. Ancora tutto può succedere, basta una piccola sbavatura per riaprire la lotta al titolo. Intanto il pilota italiano della Ducati intanto vive il momento con serenità: “Non credo che sarebbe un fallimento se perdessimo il Mondiale. Sarebbe sicuramente fantastico vincere perché non ricordo molti nomi che hanno vinto il titolo per due anni di fila. Potrebbe essere favoloso per me, stiamo lavorando duramente per questo e cercheremo di fare il massimo. In termini di pressione, sento che l’anno scorso era più alta. Questa volta è diverso: la sento lo stesso, ma mi motiva. Essere il riferimento è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi“.

Gp Malesia, dove vederlo in diretta tv e in streaming

Tutti gli eventi della Moto Gp e delle altre cilindrate in Malesia saranno trasmessi in diretta da Sky Sport e in streaming su Now Tv e SkyGo. Sul canale del digitale terrestre TV8 saranno visibili in diretta le qualifiche e la gara sprint del sabato, mentre in differita le gare delle tre classi della domenica.

Le caratteristiche del circuito di Sepang

Il circuito di Sepang, dove si corre il Gp della Malesia, è lungo circa 5,5 km ed ha come caratteristica principale quella di avere circa 11 curve molto veloci che permettono i sorpassi. Si tratta del tracciato più “largo” dell’intero circa con i suoi 25 metri a differenza dei 15 di media delle altre piste e consente ai piloti di “costruirsi” le proprie traiettorie. Due le staccate particolarmente impegnative. La prima dopo il traguardo dove si passa dai 300 orari a circa 90 e l’ultima prima del rettilineo di partenza dove si arriva a oltre 300 fino a rilanciarsi da circa 90 km orari.

Gran Premio Malesia: il programma del week end (ora italiana)

Questo il programma completo con gli orari e gli eventi del fine settimana del Gran Premio della Malesia a Sepang:

Venerdì 10 novembre Ore 1.55: prove libere 1 Moto3

Ore 2.45: prove libere 1 Moto2

Ore 3.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 6.10: prove libere 2 Moto3

Ore 7: prove libere 2 Moto2 Sabato 11 novembre Ore 1.35: prove libere 3 Moto3

Ore 2.20: prove libere 3 Moto2

Ore 3.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP Domenica 12 novembre Ore 3.35: warm up MotoGP

Ore 5: gara Moto3

Ore 6.15: gara Moto2

Ore 7.30: Grid

Ore 8: gara MotoGP (repliche alle 14, alle 17 e alle 20)