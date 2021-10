Tennis, Badosa e la riflessione sulla salute mentale

16-10-2021 15:29

Paula Badosa, negli ultimi mesi ha dimostrato di essere giocatrice in grado di poter far bene contro tutte e su tutte le superfici. In finale, a Indian Wells, sfiderà la bielorussia Victoria Azarenka.

Fino a questo momento ha battuto avversarie di massimo rispetto nel torneo come Yamstreska, Cori Gauff, la Krejcikova, Kerber ed infine la Jabeur in semifinale. In conferenza stampa, oltre le classiche considerazioni sul gioco espresso ha parlato anche di salute mentale.

“La depressione? È importante condividere questo messaggio, vedo che anche altri atleti hanno passato e stanno passando questo momento, non sono l’unica ad aver sofferto di depressione. Siamo in uno sport molto duro e la depressione è davvero difficile ma capita spesso qui. Quando sono triste penso a situazioni come queste e quelle che vivrò, non posso crederci e ora sarò in finale dopo aver sfidato campionesse come la Kerber o come l’Azarenka stessa nel tennis”.

OMNISPORT