Tennis, Barazzutti convinto: "Entro tre anni l'Italia vincerà uno Slam"

L'ex capitano della Coppa Davis ha parlato di Berrettini, Sinner e Musetti.

19-02-2023 13:46

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex campione e capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti ha analizzato così alcuni campioni del tennis azzurro: “Berrettini ci è andato molto vicino a Wimbledon, Sinner se sta bene è un top-player, Musetti ha grandi margini”.

Barazzutti è pronto a scommettere su questi tre giocatori: “Entro tre anni, ne sono certo, torneremo a festeggiare uno Slam. Piuttosto, spero che in Coppa Davis quest’anno i nostri stiano tutti bene: credo sia arrivato il momento per non lasciare più soli noi eroi della vittoria del 1976″.