Tennis, Berrettini e il sogno Finals: "Non posso crederci"

26-10-2021 11:02

Matteo Berrettini con la vittoria la primo turno del torneo ATP di Vienna ha ottenuto la certezza matematica di poter gareggiare alle Finals di Torino. La sua sarà la seconda partecipazione della storia.

Ad Ansa, il romano, ha raccontato le sue emozioni: “Il 2020 è stato un anno difficile per me, dentro e fuori dal campo. Qui sto per giocare la mia seconda Finals e non posso crederci. Devo sempre ricordare da dove ho iniziato. Quando nel 2019 mi dissero che le Finals sarebbero state a Torino, ricordo che il sindaco della città mi disse: ‘Ci vediamo a Torino’. E io: ‘Sì, d’accordo’. Poi mi sono qualificato per Londra e ora mi sto qualificando per Torino. Non riesco proprio a descrivere quanto sono felice. Spero che il Paese sia orgoglioso di me”.

Insieme al romano, qualificati, per il momento, Djokovic, Medvedevm Tsitsipas, Zverev e Rublev.



