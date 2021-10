Tennis, Berrettini: "Sono fan di Federer, Djokovic è ancora il migliore"

24-10-2021 11:44

Intervistato da Gio Journal, Matteo Berrettini non è riuscito a scegliere chi tra i Big three sia stato il più ostico da affrontare: “La mia scelta ricade su Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. Stiamo parlando dei tre giocatori più forti di ogni epoca. Sono stato felicissimo di aver potuto giocare contro tutti e tre, anche se la loro presenza ha impedito a tanti giocatori di avere qualche trofeo in più a casa”, ha scherzato.

Berrettini non ha però nascosto di essere un fan di Re Roger: “Sono cresciuto guardando le partite di Federer e tifando per lui. L’ho sempre supportato, non mi perdevo nemmeno un suo incontro. Poi è arrivato il giorno in cui mi sono reso conto che eravamo avversari e che non potevo più essere un suo fan. Ho raccontato a Roger questa storia, visto che andiamo molto d’accordo. Era evidente quanto fossi emozionato la prima volta che ci siamo affrontati sul Centrale di Wimbledon. Mi ha letteralmente distrutto quel giorno”.

Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono i migliori al mondo in questa fase per il tennista azzurro: “Ci vuole sempre qualcosa in più per vincere il punto contro di loro. Hanno una capacità innata di far tornare sempre la palla, anche nelle situazioni più difficili. Il miglior atleta del circuito? Ce ne sono parecchi, ma la mia scelta ricade sempre su Nole. Dispone di un motore pazzesco su tutte le superfici”, ha concluso il romano.

OMNISPORT