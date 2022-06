Tennis, buon esordio per la Giorgi a Nottingham

07-06-2022 14:19

Inizia bene il percorso di Camila Giorgi sull’erba di Nottingham.

La marchigiana è già al secondo turno dopo aver superato all’esordio la wild card di casa Sonay Kartal, n.270 WTA, con il punteggio di 64 63 in un’ora e 19 minuti. Giorgi, da questa settimana tornata al suo miglior ranking WTA, ovvero numero 26, era la favorita sulla carta e non ha deluso le aspettative. La Kartal era alla sua prima partita WTA in assoluto.

Al secondo turno sfiderà un’altra britannica ovvero Harriet Dart. La Giorgi sull’erba può fare bene: basti pensare ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2018.