Tennis Challenger Phoenix: Berrettini batte Atmane e vola in semifinale. Djokovic spiega il no a Miami

Matteo Berrettini soffre a Phoeniz ma batte al terzo set il francese Atmane e in semifinale trova l’australiano Vukic. Djokovic spiega la rinuncia a Miami. Cocciaretto vince a Charleston

16-03-2024 22:50

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Matteo Berrettini continua il suo percorso di rientro e continua anche a vincere. A Phoenix il romano sembra essere ancora lontano dalla migliore condizione e soprattutto dal suo miglior tennis ma vince anche. Contro Atmane ne è venuta fuori una battaglia che il tennista italiano ha vinto solo al terzo set con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6.

Berrettini: primo set da dimenticare

Inizia male il match di Matteo Berrettini contro il francese Atmane. Sin dai primi scambi il romano sembra non essere a suo agio, il diritto gli porta punti ma gliene toglie anche e Atmane va subito avanti di un break. Matteo prova a rientrare un paio di volte ma rischia anche di perdere ancora una volta il servizio con il francese che nei momenti chiave sbaglia pochissimo e porta a casa il set con il punteggio di 6-3.

Due tiebreak per piegare Atmane

Nel secondo la gara sembra proseguire sugli stessi binari ma dopo aver rischiato in più di una circostanza di perdere il servizio, Berrettini sembra sempre più trovare i suoi colpi. La situazione di equilibrio però si sblocca soltanto nel tiebreak con il romano che gioca alla perfezione e chiude con un 7-1 che manda il match al terzo set.

Nel terzo set Berrettini continua a giocare bene ma spreca qualche occasione di troppo. Il romano spreca l’occasione di un break sciupando tre palle per portarsi avanti 5-4 e la gara va ancora una volta al tiebreak. Stavolta però è molto più combattuto con il romano che vince 8-6 e vola in semifinale dove aspetta l’australiano Vukic.

Cocciaretto: trionfo a Charleston

L’Italia vince anche al femminile con Elisabetta Cocciaretto che ha conquistato il Challenger di Charleston. L’azzurra, protagonista di un torneo di altissimo livello con tutti gli incontri vinti in due set, ha battuto in finale la giovane e promettente russa Diana Snaider (6-3, 6-2). Per lei ora l’appuntamento è con il torneo di Miami nel quale sarà nel tabellone principale.

Djokovic spiega la rinuncia a Miami

Novak Djokovic non sarà a Miami. La notizia era già trapelata qualche giorno fa ma ora arriva anche la conferma dal diretto interessato. E’ stato lo stesso serbo a svelarlo attraverso la sua pagina social: “Sfortunatamente non giocherò il Miami Open quest’anno. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e personale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati al mondo. Non vedo l’ora di giocare a Miami in futuro”.

Il serbo in questo momento non sta attraversano un grande momento di forma. La sensazione è che l’inizio di stagione non sia stato esattamente come programmato con la sconfitta in semifinale agli Australian Open e il ko a Indian Wells ai sedicesimi di finale contro Luca Nardi.