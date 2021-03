Tennis, Del Potro: "Non penso al ritiro. Credo nel 2021"

Juan Martin Del Potro è un lottattore, fuori e dentro il campo da tennis. L’argentino nonostante una carriera tormentata dai guai fisici e nuovi problemi al ginocchio crede ancora di poter tornare a essere competitivo nel 2021.

Ne ha parlato lui stesso nel corso di un’intervista ai microfoni di “Olé” tv sudamericana.

“Il ginocchio – ha ammesso – mi sta dando davvero tanti problemi, mi porta al mal di testa ma devo dire che non voglio chiudere così la mia carriera, penso di avere ancora altro da offrire”.

E sul ritiro: “Voglio ritirarmi solo quando deciderò io di farlo, quando lo dirà il campo. Ho provato tutti i tipi di trattamenti ed emotivamente non è affatto facile. Odio guardare le gare in televisione, voglio solo essere in campo”.

OMNISPORT | 11-03-2021 16:53