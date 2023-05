Tennis, Djokovic dopo il debutto a Roma: "Sto cercando la miglior forma"

Non soddisfatto il numero uno al Mondo

13-05-2023 11:20

Non è stato un match d’esordio semplice per Novak Djokovic. Il serbo ha battuto Tomas Etcheverry in due set, con il risultato di 7-6, 6-2.

Djokovic non si è detto particolarmente soddisfatto: “Penso di aver giocato bene nel secondo set. Ho chiuso molto bene il match. Il primo set ho avuto un avvio lento: credo sia l’immagine della mia stagione sulla terra battuta finora.Ho avuto davvero partenze lente. Non ho giocato troppe partite e non ho ottenuto troppe vittorie su questa superficie quest’anno. Sto ancora trovando il ritmo. Ho vinto contro un solido giocatore, qualcuno che è uno specialista sulla terra battuta.Lui è giovane giocatore emergente. Ovviamente è sempre difficile capire qualcuno la prima volta. Soprattutto all’inizio della partita bisogna sentire il suo ritmo della palla, la rotazione, come si muove. È diverso guardandolo giocare in un video, cercando di prepararti tatticamente per quello. Lo si capisce entrando in partita e giocando davvero. Sono contento della vittoria”, ha detto il detentore del titolo di Roma.