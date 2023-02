Tennis, Djokovic svela i piani dei prossimi mesi

Il campione serbo è tornato a parlare per la prima volta dalla vittoria degli Australian Open 2023

22-02-2023 15:24

Il tennista serbo Novak Djokovic, con una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado, è tornato a parlare per la prima volta dopo la vittoria degli AO 2023.

“Giovedì partirò per Dubai. Sunshine Double? Spero mi diano l’approvazione per partecipare, manco da diversi anni”

Proprio sulla presenza nei Masters 1000 in America ha spiegato: “Ho fatto richiesta di special exempt e si sta procedendo ma è qualcosa che è fuori dal mio controllo in questo momento. Posso solo sperare.. Mi piacerebbe giocare e sono contento di aver ricevuto l’appoggio degli organizzatori di Miami e Indian Wells. Spero che i responsabili delle decisioni diano l’approvazione. Ho grande desiderio di tornare lì, manco da diversi anni. Se non arrivasse l’approvazione? I recenti risultati in Australia dimostrano che questo tipo di situazioni non hanno alcuna conseguenza sulle mie prestazioni”.

E poi sugli Australian Open: “È uno dei più grandi eventi, ovviamente spero di poter essere lì. New York mi riserva sempre una grande accoglienza; quello che ho provato durante la finale contro Medvedev è qualcosa che non mi era mai successo prima. Spero di poter tornare a New York per rivivere quel feeling con il pubblico”.