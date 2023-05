Tennis, domani Nadal annuncerà il forfait al Roland Garros?

E' stata convocata una conferenza stampa alle 16 presso la Rafa Nadal Academy by Movistar

17-05-2023 19:56

Domani Rafael Nadal potrebbe annunciare il suo forfait al prossimo Roland Garros. Il suo entourage ha convocato per le ore 16 una conferenza stampa presso la Rafa Nadal Academy by Movistar. Dalla Spagna arrivano diverse indiscrezioni sulla non partecipazione del tennista iberico nel torneo parigino, che tante volte l’ha visto vincere. Il motivo del forfait sarebbero i diversi problemi fisici accusati dal maiorchino che lo hanno costretto a stare lontano dai campi per cinque mesi ormai.

Si è anche parlato di ritiro per il 22 volte vincitore nei Major, con 14 per l’appunto sulla terra rossa parigina.