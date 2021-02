Tennis, è sempre il solito Kyrgios show

Nick Kyrgios, nonostante la pausa di diversi mesi (a causa della pandemia e anche per scelta personale) è sempre lo stesso. Nel torneo di Melbourne 2 (Murray River Open) ha battuto in due set il connazionale Harry Bourchier (324 ATP).

Come sempre non è mancata anche un pizzico di esuberanza: dopo aver ricevuto un warning per time violation, a fine secondo set, l’australiano non ha perso occasine per far polemica con con l’arbitro spagnolo Nacho Forcadell.

Dopo il warming, in segno di protesta è uscito dal campo e ha accusato l’arbitro di protagonismo.

OMNISPORT | 03-02-2021 15:04