Tennis, Estoril: Cecchinato vince il derby con Fognini

L'azzurro si qualifica così per i quarti di finale del torneo Atp 250. Per lo sconfitto problemi alla caviglia destra

05-04-2023 16:33

E’ Marco Cecchinato, numero 96 del ranking, a proseguire l’avventura all’Atp 250 dell’Estoril. Il palermitano ha vinto il derby azzurro degli ottavi di finale contro Fabio Fognini, scivolato al numero 97 del ranking, in tre set: 4-6, 6-3, 6-3 in un’ora e 53 minuti. Per Fognini, nelle battute conclusive del primo set, anche un problema fisico alla caviglia del piede destro. Un handicap che lo ha costretto a limitare gli scambi.

Il siciliano, nei quarti del torneo portoghese, affronterà adesso il vincente del confronto tra il francese Luca van Assche (numero 91 Atp) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 24 del ranking).

Nel primo set, Fognini sembra tornato quello dei giorni migliori. Accelerazioni improvvise che obbligano Cecchinato a perdere due volte il servizio nel primo e nel terzo game. Si arriva al 4-0, solo nel sesto gioco le cose cambiano quando il ligure inizia ad avvertire dei fastidi alla caviglia. Stringendo i denti, però, riesce a portare a casa il primo set, più con la qualità del braccio che con gli spostamenti.

Nel secondo set, Cecchinato salva subito una palla break e poi conquista il punto a zero su servizio dell’avversario. Non ci sono chance per il recupero per Fognini e il set finisce 6-3 per il palermitano. Nel terzo set le cose non cambiano: a giocate sopraffine, Fognini alterna errori gratuiti e nel quinto game arriva il break. Nel nono gioco, con un doppio fallo e un doppio fallo di piede, il ligure alza definitivamente bandiera bianca.

Cecchinato ha ottenuto 11 ace, con il 76 per cento di prime in campo, da cui ha ottenuto il 78 per cento dei punti. Fabio Fognini ha convinto in risposta alla seconda dell’avversario (67 per cento dei punti vinti), ma ha commesso davvero troppi errori non forzati.