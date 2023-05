Tennis, Evert: “Spero che Berrettini torni ai suoi livelli”

L'ex campionessa ammette: “Dopo la finale di Wimbledon 2021, la sua vita è cambiata e le ragazze hanno iniziato a guardarlo in un'altra maniera”

06-05-2023 09:34

L’ex campionessa di tennis Chris Evert, in un’intervista concessa a Warner Bros Discovery Sports, ha parlato anche di Matteo Berrettini e delle sue difficoltà attuali: “Credo che dopo la finale di Wimbledon da lui giocata nel 2021 la sua vita sia profondamente cambiata. E in particolare le donne hanno iniziato a guardarlo in un’altra maniera”.

Il successo potrebbe aver imprigionato il tennista romano, insomma: “Matteo è una persona molto gentile e non è semplice gestire queste situazioni, quando la vita cambia in maniera così drastica. Succede spesso quando hai un po’ di successo, a maggior ragione quando giochi la finale di Wimbledon, che è un risultato di altissimo livello. Tutti in Italia lo vogliono e un simile entusiasmo ti può sopraffare e confondere”.

La carriera di Berrettini può però ancora essere lunga: “Fortunatamente oggi una carriera può durare tranquillamente per 20 anni. Spero proprio che Berrettini ritorni al suo massimo”.