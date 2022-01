Tennis, Halep: "Auguro il meglio ad Alizé"

24-01-2022 10:25

Dopo 63 tentativi la francese Alizé Cornet è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale di una prova Slam.

A sorpresa ha battuto l’ex numero uno Simona Halep che in conferenza stampa ha spiegato: “stata una dura battaglia con la calura. Alizé è stata più forte di me alla fine. Tutto il credito per la vittoria va a lei. Credo di aver giocato bene. Ho perso alcune opportunità, ma sono molto contenta di come ho lottato oggi“.

E poi: “Ho solo parole buone per lei. Mi piace in campo, come lotta. Si merita quel che le sta succedendo. Lavora tantissimo. Le auguro buona fortuna. Spero che si avveri il suo sogno, la sosterrò”.

