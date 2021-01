Tennis, Henin: "Tanti sacrifici per il tennis"

Justine Henin, ex tennista belga e ex numero uno al mondo ha recentemente parlato in vista dell’inizio della nuova stagione tennistica che parte con l’Australian Open.

La belga ha affermato, come riporta tennis. com, di non aver mai vissuto una situazione pari a quella che stanno affrontando i suoi ex colleghi. La campionessa, parlando del tennis, ha anche spiegato di aver rinunciato tanto per il tennis e di non sentire nostalgia dei campi da gioco.

OMNISPORT | 27-01-2021 18:13