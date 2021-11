Tennis, Hubert Hurkacz: la svolta della carriera passa da Torino

11-11-2021 13:26

Anno da incorniciare quello del giocatore polacco Hubert Hurkacz, uno degli otto che parteciperà alle Nitto Finals Atp di Torino 2021. Il giocatore si è raccontato a Tennis player’s voice di Eurosport, parlando proprio del suo anno.

“Fin dall’inizio della stagione ho creduto che avrei potuto fare bene, tuttavia non posso mentire e dire che non ho avuto alti e bassi. È come se fossi in un continuo processo di crescita personale: l’anno è iniziato molto bene perché ho vinto il titolo a Delray Beach, ma poi sono incappato in una serie di eliminazioni anticipate fino a Miami”.

E poi: “Con i miei risultati, spero davvero di poter ispirare le persone, specialmente ora che sono entrato in top10. Questo era sicuramente il mio sogno e sarebbe divertente rimanere lì per molti, molti anni. Naturalmente non dipende solo da me, ma finché continuo a prepararmi fisicamente e mentalmente per le mie partite, posso farcela. Avrà lo stesso approccio anche alle Atp Finals. Qualificarsi per Torino e esibirsi in un torneo così grande sarà fantastico. Sarà una pietra miliare della mia carriera”.

