Tennis, il ritorno di Zverev: "Non mi pongo obiettivi"

10-12-2022 13:47

Dopo l’infortunio del Roland Garros il tedesco Alexander Zverev è tornato a mettere piede in campo in questi giorni in Arabia Saudita,

Ormai sta meglio ed è alla ricerca della miglior condizione: “Mi è mancato tutto tremendamente – ha detto a Eurosport – ho tanta voglia di giocare. Non ho obiettivi per l’anno venturo, voglio solo divertirmi. Si tratta di un processo a tappe per trovare il 100% della mia forma. Mi auguro di fare come Rafa Nadal a Melbourne quest’anno, ma non sarà affatto semplicemente, tuttavia sono consapevole delle difficoltà e del percorso che sto intraprendendo. La cosa importante è stare bene fisicamente e così potrò ritrovare il mio miglior tennis“.