Tennis, il solito Kyrgios: "Sono a Tokyo solo per i soldi"

06-10-2022 17:27

Nick Kyrgios sta vivendo un anno sportivo molto finale, basti pensare alla finale degli US Open 2022, poi persa con Djokovic.

L’australiano è al momento impegnato a Tokyo, torneo che ama particolarmente.

. “Adoro giocare a Tokyo. E adoro conoscere e vivere persone con una cultura completamente differente rispetto a quella australiana. Mi piacerebbe giocarlo da qui fino alla fine della mia carriera” .

Insieme al connazionale Kokkinakis, in doppio, sta lottando per un posto alle Atp Finals di Torino e sta giocando anche qui a Tokyo. Un doppio impegno non da poco.

“A volte non è facile conciliare tutto e resistere a tutto lo stress che soprattutto il singolare produce. Ecco perché cerco sempre di vedere il lato divertente e gioco con Thanasi il doppio. Lo faccio anche perché alla fine Il mio obiettivo è quello di guadagnare soldi”.