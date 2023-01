Tennis, impresa di Martina Trevisan nella United Cup

06-01-2023 13:32

È terminata con una grande vittoria di Martina Trevisan la prima sfida in singolare della semifinale della United Cup 2023 in corso in Australia fra Italia e Grecia. Successo netto dopo tre ore e 17 minuti di battaglia in tre set nei confronti della numero sei del mondo Maria Sakkari. 6-3, 6-7, 7-5 il punteggio in favore della tennista toscana che ha portato il primo punto agli Azzurri.

La superficie veloce poteva essere un handicap per Trevisan, ma alla fine è arrivata la terza vittoria in carriera contro una top-ten. Avvio convincente nel primo set poi chiuso 6-3. Nel secondo Sakkari ha ribaltato fino al 7-6 dopo il tie-break decisivo. Nel terzo l’azzurra si è ripresa e ha vinto 7-5. Ora il secondo singolare fra Lorenzo Musetti e Stefanos Sakellaridis.