Jannik Sinner questa sera affronterà per i quarti ad Indian Wells lo statunitense Taylor Fritz

16-03-2023 11:59

Nella giornata di ieri si sono disputati i primi quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in California, dove si sono delineati anche i primi semifinalisti.

Tennis, Indian Wells: Tiafoe in semifinale. Oggi Sinner

Nel primo quarto di finale, Tiafoe è riuscito a disinnescare gli attacchi del britannico Cameron Norrie trovando spesso la soluzione per aprirsi il campo e concludere con colpi di ottima qualità. Il 6-4, 6-4 di Tiafoe è frutto di un gioco pulito che ha portato un riscontro significativo al classe ‘1998, arrivando alla prima semifinale in carriera in un Masters ATP 1000 alla settima partecipazione nel torneo californiano.

Tennis, Indian Wells: Medvedev secondo semifinalista, possibile incrocio in finale con Sinner?

Nell’atto prima della finale, Tiafoe dovrà affrontare Medvedev. Il tennista russo era uscito acciaccato dall’incontro con gli ottavi contri il tedesco Sacha Zverev : la distorsione alla caviglia aveva fatto provare una leggera preoccupazione al moscovita, ma fortunatamente tutto è rientrato. Il russo ha liquidato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina mostrando un tennis solido nel primo set, concluso sul 6-3. Nel secondo, però, non è stato altrettanto continuo. Nella fase più calda del match, il russo ha mostrato la sua superiorità archiviando il parziale sul 7-5. Per Medvedev trattasi della 18.ma vittoria consecutiva nei singoli match disputati.

Tennis, Indian Wells: Sinner contro Fritz

Alle 23 di questa sera (ora italiana) sarà la volta di Jannik Sinner. L’altoatesino, come è noto, affronterà Taylor Fritz. I due si sono già affrontati nello stesso torneo nel 2021, quando è stato lo stesso statunitense ad avere la meglio in due set. Per Sinner si tratta del primo quarto di finale ad Indian Wells (oltre ad essere il primo in assoluto per un tennista italiano). Il vincente della sfida affronterà nella seconda semifinale uno tra Alcaraz ed Auger-Aliassime. Nel torneo californiano, Sinner ha avuto la meglio su Gasquet, Mannarino e Wawrinka.