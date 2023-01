Tennis, infortunio per Fognini: il messaggio sui social

22-01-2023 14:35

Dopo la breve parentesi agli Australian Open, Fabio Fognini ha riportato un infortunio: i medici hanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange. Ancora da definire i tempi di recupero del tennista ligure.

Questo il messaggio pubblicato sui social da Fabio Fognini: “Questo inverno ho lavorato duramente per tornare alla mia forma migliore. Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per centro delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro. Una volta rientrato in Italia ho fatto ulteriori accertamenti e i medici hanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange. Cercherò di recuperare e rimettermi in forma il prima possibile“.