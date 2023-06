Tennis, inizio complesso per Alcaraz al Queen's

Lo spagnolo ci mette tre set e deve vincere in rimonta contro Rinderknech

21-06-2023 10:02

Non un esordio convincente quello che ha visto protagonista Carlos Alcaraz al Queen’s, uno dei tornei più importanti su erba prima di Wimbledon.

Lo spagnolo, numero due al Mondo, ha dovuto vincere il rimonta contro il francese Arthur Rinderknech (83 Atp). Alla fine dopo aver perso il primo set è stato costretto a vincere al tie break imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6 (7/3).

“Il mio avversario aveva già giocato 4-5 match sull’erba mentre per me era il primo. È stato veramente difficile per me giocare sull’erba. Quindi questa vittoria è un buon risultato”, ha ammesso.