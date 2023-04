Tennis, Internazionali di Roma: l'entry list, Trevisan prima azzurra

Presenti tutte le prime 70 giocatrici del ranking Wta: a guidare il seeding c'è la numero uno del mondo Iga Swiatek

12-04-2023 19:45

E’ stata svelata oggi l’entry list del tabellone femminile degli Internazionali di tennis di Roma, sponsorizzati Bnl. Ci sono tutte le migliori 70 del mondo, guidate dalle numero del seeding la 21enne polacca Iga Swiatek, vincitrice delle ultime due edizioni del torneo italiano della capitale. La numero due è la bielorussa Aryna Sabalenka, capace in questo inizio di stagione di approdare a tre finali, vincendone due, tra cui gli Australian Open.

Seguono l’americana Jessica Pegula, la tunisina Ons Jabeur e l’altra statunitense Sofia Kenin. Numero sei è la francese Caroline Garcia, vincitrice delle ultime Wta Finals di Fort Worth. A chiudere la top ten ci sono l’americana Coco Gauff, la kazaka Elena Rybakina, Daria Kasatkina e la greca Maria Sakkari.

La prima italiana presente in tabellone è Martina Trevisan, con il numero 21. Quindi troviamo Camila Giorgi, che ha vinto poco fa il torneo 250 di Merida, in Messico. Elisabetta Cocciaretto ha invece portato a casa il 125 di San Luis Potosi. C’è anche Jasmine Paolini tra le azzurre.

Non si può non citare Elina Svitolina, di nazionalità ucraina ed ex numero 3 del mondo. Torna nel circuito dopo oltre un anno per maternità e beneficia del ranking protetto. La 28enne di Odessa, a Roma, aveva sollevato il trofeo sia nel 2017 sia nel 2018. Se la forma l’assisterà, sarà naturalmente da tenere d’occhio.