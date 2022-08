Tennis, Ivanisevic su Sinner: "Se migliora qualche aspetto può vincere tutti gli Slam"

01-08-2022 18:38

Goran Ivanisevic è l’attuale allenatore di Novak Djokovic, ma è anche colui al quale è intitolato il campo croato che ha visto Sinner trionfare ieri sera su Carlos Alcaraz nell’ATP 250 di Umago.

Ivanisevic era sugli spalti, e ha assistito al successo dell’altoatesino. Intervistato da Repubblica, ha parlato del futuro di Sinner:

“Se lo chiedete a me, Sinner è in grado di vincere qualsiasi Slam e avrebbe potuto vincere anche contro Djokovic a Wimbledon. Per due set ha giocato in modo stupendo, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione e contro un campione come Nole non puoi permettertelo Se hai l’occasione, lo devi finire subito“.

Per Ivanisevic inoltre ci sono ancora alcuni aspetti del gioco di Sinner che possono essere migliorati:

“Il servizio è molto migliorato, ma io penso che non posizioni bene le gambe. Voi in Italia avete Berrettini che serve davvero bene, ma tra i due come tennista preferisco Jannik: ha risposta, dritto e rovescio pazzeschi da fondo. Se andasse più a rete e migliora le volée, è al top. Gli è mancato questo contro Djokovic“.

Infine, parla anche del programma di Djokovic, che quasi certamente non potrà volare negli USA per lo U.S. Open:

“A mio parere, ho zero speranze che Biden possa modificare il regolamento prima che inizi il torneo. Per me sono tutte cavolate senza fondamento: se sei vaccinato ma positivo puoi entrare nel Paese, mentre se non sei vaccinato negativo non puoi. C’è troppa politica nello sport”.