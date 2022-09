Tennis, Korea Open: Raducanu costretta al ritiro in semifinale

24-09-2022 13:31

Emma Raducanu è stata costretta a ritirarsi dalla semifinale del Korea Open contro Jelena Ostapenko per infortunio, lasciando così che la lettone affronti la seconda testa di serie Ekaterina Alexandrova nella finale di domenica.

La vincitrice degli US Open del 2021 era alla sua prima semifinale dopo il trionfo da favola a Flushing Meadows e si è aggiudicata il set d’apertura per 6-4. Ostapenko ha poi lottato per pareggiare il match, con la Raducanu che è apparsa in difficoltà nei movimenti quando era in vantaggio di un break nel secondo, costringendola a un timeout medico fuori dal campo.

La diciannovenne si è poi ritirata per un infortunio al gluteo sinistro quando era sotto per 3-0 nel set decisivo, ponendo fine al suo percorso a Seul.