Tennis, Kyrgios si regala la sfida con Medvedev

10-08-2022 11:42

Nick Kyrgios continua a inanellare successi. Dopo la finale di Wimbledon e la vittoria nel torneo di Washington, l’australiano – che con i punti dei Championships ha iniziato al meglio il Masters 1000 di Montreal battendo Sebastian Baez.

Al secondo turno si regala così la sfida con il numero uno al mondo Daniil Medvedev, reduce dal trionfo a Los Cabos (il primo in stagione).

Kyrgios è però preoccupato per la condizione fisica: “Al momento sono stanco e in questi giorni non sto riuscendo neanche ad allenarmi come vorrei. Sono sorpreso dal livello che sono riuscito a esprimere oggi contro un giocatore che è al miglior anno in carriera. Sono felice della vittoria e soprattutto di aver raggiunto quello che tutti volevano: la sfida con Medvedev. Non sarà facile affrontare la sfida. Non sono al 100% e spero che in qualche modo anche lui si senta stanco”.