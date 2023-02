Tennis, l'ennesima rinascita di Murray: "Gioco per certi momenti"

Ennesimo match in cui ha annullato match point

25-02-2023 15:33

Le mille vite di Andy Murray. L’inglese ancora una volta in stagione ha annullato dei match point, questa volta, cinque contro

Il giocatore, in conferenza stampa, post match di Doha, ha detto: “Ecco perché continuo a giocare. Non ho idea di come sia riuscito a ribaltare questa partita. Penso di aver giocato molto bene la maggior parte dei match point; lui ha commesso un brutto errore sul 5-4. Ci sono stati molti alti e bassi anche durante il tie-break. È stato un inizio di stagione incredibile, qualcosa che non ho mai vissuto nella mia carriera”.

“Mi sono allenato bene nelle due settimane prima di raggiungere Doha, ma anche questa settimana sarebbe potuta finire in modo molto diverso. Ho dovuto salvare diversi match point al primo turno e avrei potuto perdere contro Alexander Zverev o in questo mact .Ho dimostrato di avere fiducia nel mio gioco, cosa che mi mancava da un po’ . Otto match point salvati nel torneo? Non parliamo di qualcosa che ho fatto ogni settimana della mia carriera. È qualcosa che non ho mai sperimentato prima.Vivere queste esperienze alla mia età e a questo punto della mia carriera è fantastico. Quando le persone mi chiedono perché continuo a giocare o cosa cerco di ottenere in questi ultimi anni di carriera, rispondo: ‘Per vivere momenti come questo’ .