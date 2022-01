Tennis, la gioia di Ashleigh Barty: "È stato surreale"

29-01-2022 17:53

La numero uno del Mondo, Ash Barty ha conquistato oggi l’Australian Open, la prima Australiana dopo 44 anni a farlo. Per lei è il terzo Slam in carriera dopo il Roland Garros nel 2019 e Wimbledon nel 2021.

A fine partita incontenibile la sua gioia: “Non sapevo cosa fare o dire, ho lasciato semplicemente andare le mie emozioni, cosa un po’ insolita per me, e credo che avrei potuto festeggiare con tutto il pubblico, c’era un’atmosfera talmente incredibile stasera. Credo di sapere quanto lavoro ci sia dietro, in questi ultimi anni, da parte mia e del mio team, per arrivare a questo, è una cosa davvero speciale“.

E sugli Australiani, spiega: “Noi australiani siamo estremamente fortunati ad avere una storia tennistica così ricca. In tutti gli Slam, abbiamo avuto tanti campioni che in tutti questi anni, hanno creato le basi e l’esempio, in modo tale che anche noi potessimo provarci e tracciare il nostro proprio percorso. Ma io ho solo una piccola parte in tutte le imprese che sono state compiute, davvero piccola”.

