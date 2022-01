Tennis, la gioia di Nadal: "Un piccolo miracolo"

25-01-2022 12:21

Rafael Nadal è di nuovo in semifinale agli Australian Open.

Il maiorchino ha infatti vinto la battaglia contro il canadese Denis Shapovalov, superando anche un malore fisico.

“È stato un piccolo miracolo. Sarò onesto, sono distrutto fisicamente. Ma il mio servizio ha funzionato bene e per me ogni game conquistato sul mio servizio è stata una vittoria. Quello era il mio obiettivo, provare a tenere il servizio e aspettare la giusta opportunità in risposta”.

E poi: “Ho iniziato a sentirmi male alla fine del secondo. Faceva molto caldo e le condizioni erano difficili. Penso che ovviamente tutti questi tipi di partite mi aiutino a raggiungere la forma migliore, ma non possiamo dimenticare che non ho giocato per tanto tempo. Quindi in queste condizioni non è stato semplice per me”.

