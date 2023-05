Tennis, la Raducanu si opera: quanto starà fuori

Per lei un problema ad ambo le mani

04-05-2023 14:01

Ad annunciarlo lei stessa: Emma Raducanu si è dovuta operare a entrambe le mani dopo i continui problemi fisici. Ha scritto una lunga lettera ai suoi fan, condivisa su Instagram per raccontare quanto l’è successo.

“Gli ultimi dieci mesi sono stati difficili considerando che ho dovuto fare i conti con un infortunio ricorrente a un osso di entrambe le mani. Ho provato a fare del mio meglio per gestire il dolore e giocare nella prima parte di questa stagione e nell’ultima della scorsa, riducendo però le ore di lavoro e perdendo settimane di allenamento. Sfortunatamente non è stato abbastanza. Mi sono sottoposta a un piccolo intervento alle mani per risolvere il problema. Mi dispiace annunciare che resterò fuori per i prossimi cinque mesi e che, nel frattempo, dovrò sottopormi a un’altra piccola operazione alla caviglia.Mi fa male sapere che perderò tutti gli eventi estivi. Ho provato a minimizzare i problemi, per questo voglio ringraziare i fan che mi hanno sostenuta senza conoscere i fatti. Non vedo l’ora di rivedervi tutti in campo”.

Prima di cinque mesi, se tutto andrà per il meglio non vedremo quindi la giocatrice vincitrice degli US Open 2021 e ormai uscita dalla top 100.