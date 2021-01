La stagione tennistica 2021, per il momento, non parte per la numero 29 al mondo, l’ucraina Dayana Yastremska. La tennista è stata sospesa in maniera provvisoria dopo essere stata trovata positiva ad alcune sostante dopanti lo scorso 24 novembre.

Le tracce nelle urine sono minime ma per protocollo la tennista (suo best ranking n 21) è stata momentaneamenete sospesa: la decisione avrà effetto da oggi, 7 gennaio.

OMNISPORT | 07-01-2021 18:07